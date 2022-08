Für Joey Kelly ist „alles eine Sache des Kopfes, eine Frage der Selbstüberwindung, des konsequenten Umsetzens und des zielorientierten Handelns". Der Musiker, Unternehmer, Ultra-Wettkämpfer, Weltenbummler, lädt anlässlich des Caravan Salons in Düsseldorf zu einer Autogramm-Stunde auf den Ford-Stand ein (Halle 16, Stand-Nummer C 54): Am Sonntag, 28. August 2022, von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr. (aum)