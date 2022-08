Vorschau: Skoda und Hyosung im Praxistest

Auch in der kommenden Woche herrscht in den meisten Bundesländern noch Ferienzeit. Das schlägt sich auch auf die Termin- und die Nachrichtenlage nieder. Dennoch halten wir Sie weiterhin tagesaktuell über die jüngsten Ereignisse und Entwicklungen in der Fahrzeugbranche und der Verkehrspolitik auf dem Laufenden.

Als Fabia 1,5 TSI ist der kleine Skoda nun auch mit größeren Motor zu haben. Ist er eine Alternative zu den ebenfalls mit 150 PS befeuerten Konzerngeschwistern VW Polo und Seat Ibiza? Unser Autor Michael Kirchberger stellt ihn näher vor. Und die koreanische Motorradmarke Hyosung ist auf den deutschen Markt zurückgekehrt. Die GV 125 S Aquila kann in der kleinen Klasse gleich mit zwei Alleinstellungsmerkmalen auftrumpfen. Und auch sonst macht das neue Leichtkraftrad eine durchaus gute Figur, findet Zweiradredakteur Jens Riedel.



Carthago sonnt sich im Glanz des Erfolges, die Premium-Reisemobile verkaufen sich wie geschnitten Brot. Wir schauen hin, was die Schwaben für die Saison 2023 auf Lager haben. Und wie steht es allgemein um die Branche? Akzeptieren die Kunden Preiserhöhungen und erhebliche Lieferzeiten noch? Eine neue Studie liefert Antworten. (aum)