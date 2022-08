Yamahas Vielfraß springt per Knopfdruck von hart auf weich

Mit neuen Farben und Graphics geht Yamahas ATV- und SSV-Programm ins neue Modelljahr – und mit einem neuen Sondermodell. Das über 100 PS starke Wolverine RMAX 1000 gibt es in der zweisitzigen Ausführung nun auch als LE. Die Limited Edition bringt alle Zusatzmerkmale des SE gegenüber der Standardausführung mit und setzt als Extra noch die Quick-Switch-Federbeine von Fox drauf. Mit der elektronisch gesteuerten Federungsanpassung kann per Knopfdruck von harter Federung für sportliches Fahren zu einer weicheren Abstimmung für entspanntes Fahren umgeschaltet werden. Ausgeliefert wird das Offroadfahrzeug in der Farbgebung Titan/Midnight Blue. Einen Preis nannte Yamaha noch nicht. (aum)