Lexus-Design-Award geht in die elfte Runde

Der Lexus-Design-Award geht in die nächste Runde: Bis zum 16. Oktober können Designer zum elften Mal ihre Ideen für eine bessere Zukunft einreichen. Der Wettbewerb will sich in Zukunft noch stärker auf die kreativen Entwicklungen jedes Einzelnen konzentrieren. Der Preis wird in einer neuen, gestrafften Form verliehen, um sich noch intensiver um die vier Gewinner kümmern zu können. Die Unterstützung führender Persönlichkeiten aus der Designwelt bleibt das Herzstück des Programms.

Aus allen Einsendungen wählt nach wie vor eine mit international anerkannten Designexperten besetzte Jury die Gewinner auf Grundlage der Beurteilungskriterien aus. Sie erhalten ein Forschungs- und Entwicklungsbudget von bis zu drei Millionen Yen (mehr als 22.000 Euro). Damit können sie nicht nur Prototypen ihrer Entwürfe bauen, sondern auch Konzept und Design insgesamt verfeinern. Im Anschluss haben die Preisträger die Gelegenheit haben, sich persönlich mit der Jury zu beraten. Sie erhalten Tipps zu ihrem weiteren Karriereweg und ihren Zielen.



Weitere Informationen zum Lexus-Design-Award finden sich unter https://www.lexusdesignaward.com und unter dem Hashtag #LexusDesignAward. (aum)