Vorschau: Porsche gratuliert Sally und die Bahn bessert nach

Porsche feiert dieses Jahr nicht nur 20 Jahre Cayenne, sondern auch den 20. Geburtstag von Sally aus dem aus dem Pixar-Film „Cars“. Aus diesem Anlass wurde eigens ein entsprechendes Fahrzeug auf die Räder gestellt, das im Rahmen einer Auktion für einen wohltätigen Zweck versteigert wird. Wir schauen uns den Wagen einmal an.

Auch wenn der Höhenflug der Branche vorerst gestoppt ist, bleibt der Caravan-Salon in Düsseldorf der für Camper wichtigste Messetermin in Deutschland. Einzelne Hersteller zeigen schon jetzt vorab ihre Neuheiten. Concorde etwa erneuert die Credo-Baureihe, die in der Mittelklasse angesiedelt ist. Falls man bei rund 200.000 Euro Kaufpreis noch von Mittelklasse sprechen kann. Günstiger gibt es den Eura Mobil Van 635 HB. Für rund 60.000 Euro hat der ausgebaute Kastenwagen auf Fiat Ducato viel Stauraum und ein variables Heckbett. Unser Autor Michael Kirchberger war mit dem Campingvan unterwegs. Auf Reisen war auch Hans-Robert Richarz. Er besuchte mit dem Honda Jazz Crosstar e-HEV die niederländischen Provinz Zeeland. Dort, wo vor 70 Jahren wegen einer Flutkatastrophe 1800 Menschen ihr Leben verloren, schützen heute gigantische Wehre vor Springfluten.



Nicht nur Flugpassagiere brauchen in diesen Wochen starke Nerven, sondern wegen hohen Fahrgastaufkommens und reger Bautätigkeit vermehrt auch wieder Bahnreisende. Die DB will mit Aufstockung des Servicepersonals und besser angepassten Reiseauskunft im Internet gegensteuern.



