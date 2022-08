Die Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Bunter hätte das Bild dieser Ferienwoche kaum ausfallen können: Mahle als Zulieferer schafft es mit einem neuen Elektromotor auf den ersten Platz, verfolgt vom Mustang und einer Sammlung der teuersten Autos der Welt – ungeliebt in einer ganz anders agierenden neuen Welt, in der es keiner Bestechung vom Staat bedurft hätte, um Käufer von Elektroautos zu überzeugen und in der sie nun auch Porsche-E-Bikes erwarten dürfen. Noch immer in den Top Ten: Professor Thomas Koch zu Volkswagen.

Von den 308.892 Textdateien waren dies die Top Ten der Woche:



1. Dieser Elektromotor soll den Verbrenner vergessen lassen

2. Praxistest Ford Mustang Mach 1: Dieser Hengst bleibt cool

3. Million-Seller bei den Monterey Car Week-Auktionen

4. 77 Prozent hätten ihr E-Auto auch ohne Zuschüsse gekauft

5. Ein Traumziel für die Daheimgebliebenen

6. Porsche will den Vorsprung auch auf zwei Rädern

7. Eriba Touring: Puck, Pan und Troll sind Geschichte

8. Unter dem Sternenhimmel: Mercedes meldet Camping-Kompetenz an

9. Das große Spiel mit gezinkten Karten

10. Interview Thomas Koch: Technologieoffenheit wieder möglich



325.521 Fotos und Videos wurden von unserem Server in den vergangenen sieben Tagen an unsere Lesern und die Nutzer unserer Daten bei Internet- und Printmedien als Downloads ausgeliefert. Bei den Automobilen lag das Foto der „Ahnenreihe“ des Auto RS 6 Avant ganz vorn, bei den Videos das vom Land Rover Classic Defender, Sonderedition „Works V8 Trophy II“. (aum)