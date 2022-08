Ein Admiral und ein Diplomat beehren Schwetzingen

Die Classic-Gala im Barockgarten des Schlosses Schwetzingen (2.–4.9.) wird auch in diesem Jahr über 180 ausgewählte Automobilklassiker in malerischer Umgebung bieten. Opel wird mit Admiral V8 und Diplomat V8 Coupé zwei seiner „großen Drei“ der KAD-Baureihe (Kapitän, Admiral, Diplomat) aus den 1960er- und 1970er-Jahren präsentieren. Ein Opel 4/8 PS „Doktorwagen“ wird ebenfalls zu sehen sein. Dazu gesellt sich ein Kapitän aus Privatbesitz.

Der 230 PS (169 kW) starke 5,4-Liter-V8 des Diplomat beschleunigt das viersitzige Coupé aus dem Jahr 1966 in 9,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit liegt jenseits der 200 km/h. Kaum ein anderes Auto aus deutscher Produktion war damals Zeit schneller, mit 25.500 Mark kein anderer Opel teurer. So blieb das mächtige Coupé eine seltene Erscheinung: Bis 1967 verließen lediglich 304 Exemplare die Montagehallen des Karosseriebauers Karmann in Osnabrück.



Der in Schwetzingen ausgestellte Admiral V8 von 1965 kratzt mit seinem 190-PS-Motorisierung (140 kW) samt Zweistufen-Automatik „Powerglide“ an der 200 km/h-Marke. Von 1964 bis 1968 wurden 55.876 Admiral der ersten Generation (A) gebaut, darunter nur 623 Stück mit Achtzylinder.



Mit dem 4/8 PS „Doktorwagen“ gelang Opel zehn Jahre nach dem Einstieg in den Automobilbau endgültig der Durchbruch auf dem damals neuen Industriezweig, denn es handelte sich mit seinem günstigen Preis von 3950 Mark und geringen Betriebskosten sowie seiner robusten Konstruktion und einfachen Bedienung um ein Modell für breitere Bevölkerungsschicht. Zu den Kunden zählen vornehmlich Handlungsreisende, aber auch Ärzte und Tierärzte legen sich den vierzylindrigen Opel 4/8 PS zu, was ihm seinen Beinamen „Doktorwagen“ einbrachte.



Die Riege historischer Fahrzeuge ergänzt am ersten September-Wochenende die 7. „ECOmobil-Gala“, die auf dem Schlossplatz unter dem Motto „Zukunft trifft Classic – Eco-Mobilität erfahren“ stattfindet. Dabei versammeln sich Pioniere sowie aktuelle Modelle der Elektromobilität. Opel ist hier ebenfalls mit von der Partie – mit der Plug-in-Hybrid-Variante des neuen Opel Astra Sports Tourer.



Der Schlosspark ist für die Besucher der Classic-Gala Schwetzingen an allen drei Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Exponate der Eocmobil-Gala können am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. (aum)