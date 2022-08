Der 1000-PS-Tesla soll Ende des Jahres kommen

Beide haben eine Leistung von 750 kW (1020 PS); der eine erreicht in 2,1 Sekunden aus dem Stand heraus Tempo 100, der andere benötigt eine halbe Sekunde länger, und die Spitzengeschwindigkeiten sollen bei 322 km/h bzw. 262 km/h liegen: Ende des Jahres will Tesla mit der Auslieferung des Model S Plaid und Model X Plaid in Europa beginnen.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um die bislang umfangreichste Überarbeitung der 2013 und 2016 eingeführten Modelle. Sie bekommen unter anderem ein neues Interieur und ein neues Chassis sowie dem neuen Hochleistungsantrieb mit karbonummantelten Rotoren. Für das Model X Plaid schätzt Tesla eine Reichweite von über 500 Kilometern, für den S Plaid werden 600 Kilometer erwartet. Konkreter ist der Elektropionier hingegen schon bei den Preisen. Der Tesla Model S Plaid soll hierzulande 137.990 Euro kosten, der X ist 3000 Euro teurer. (aum)