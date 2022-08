Hyundai kommt auf 4,6 Prozent Marktanteil

Mit rund 9500 Neuzulassungen hat Hyundai im vergangenen Monat seinen bislang höchsten Marktanteil für einen Juli erzielt: Er betrug 4,6 Prozent. Erneut entfielen fast die Hälfte der Zulassungen auf Privatkunden. Im Markt der reinen Elektroautos behauptet sich Hyundai in Deutschland weiterhin auf Platz drei. Seit Jahresbeginn kommt Hyundai in Deutschland auf rund 57.500 Neuzulassungen und einen Marktanteil von knapp vier Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr). Mehr als jedes dritte verkaufte Auto der Marke ist ein BEV, allen voran der Ioniq 5. (aum)