Porsche will den Vorsprung auch auf zwei Rädern

Porsche will sein E-Bike-Engagement erweitern. Zu diesem Zweck nehmen heute zwei Joint Ventures ihre Geschäfte auf, die der Sportwagenhersteller zusammen mit der niederländischen Gesellschaft Ponooc Investment gegründet hat: Die „Porsche eBike Performance GmbH“ mit Sitz in Ottobrunn bei München soll elektrische Antriebssysteme für Zweiräder entwickeln. Die „P2 eBike GmbH – powered by Porsche“ mit Sitz in Stuttgart will diese Antriebe einsetzen und ab Mitte des Jahrzehnts eine neue Generation von Porsche-E-Bikes auf den Markt zu bringen.

Mit Jan Becker übernimmt der bisherige CEO von Porsche Lifestyle den Vorsitz der Geschäftsführung bei Porsche eBike Performance. Sein Pendant bei P2 eBike wird Moritz Failenschmid, gleichzeitig Managing Director bei Focus Bikes.



Die Porsche eBike Performance wird neben kompakten Antriebssystemen von Fazua besonders leistungsfähige Drive-Systems unter dem Namen der Sportagenmarke entwickeln und produzieren. Beide Produktkategorien sollen in Zukunft weltweit auch an andere Hersteller vertrieben werden. Das neu gegründete Joint Venture agiert dabei als Technikpartner.



In den vergangenen Monaten hat Porsche Beteiligungen an mehreren Unternehmen im E-Bike-Segment erworben. Dazu zählt neben der kroatischen Marke Greyp auch Fazua. Porsche hat seine Anteile im Juni 100 Prozent aufgestockt und lässt das Unetrnehmen nun in der Performance G,bH aufgehen.



Unabhängig von den Joint-Venture-Aktivitäten arbeitet Porsche bei seinen aktuellen Modellen weiterhin mit seinem langjährigen Partner Rotwild zusammen. Im März 2021 hatte das Unternehmen mit dem Porsche eBike Sport und dem Porsche eBike Cross exklusive Elektrofahrräder präsentiert.



Porsche Digital bietet unter der Marke Cyklær außerdem eine Plattform für digitale Dienste rund um das Fahrraderlebnis. Das mehrfach ausgezeichnete Cyklær Bike war gemeinsam mit Fazua und Greyp entwickelt worden. (aum)