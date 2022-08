Gutes Timing: Ford fördert den Frauenfußball

Ford und der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) engagieren sich gemeinsam für den Frauenfußball. Unter dem vom Spielfilm „Kick it like Beckham“ angelehnten Motto "Kick it like Ford" werben der Kölner Automobilhersteller und der siebtgrößte Landesverband im deutschen Fußball für die Förderung von Frauen im Fußball und im Beruf. Der Auftakt für die Zusammenarbeit erfolgte am vergangenen Wochenende beim Leadership-Tag für Frauen in der Leverkusener „BayArena“.

Seit mehr als 20 Jahren setzt sich Ford neben Vielfalt und Inklusion aktiv auch für Gleichberechtigung ein. Durch Mitarbeiternetzwerke wie das „Women's Engineering Panel" werden beispielsweise Themen wie „Frauen in technischen Berufen“ oder auch der Umgang mit Frauen im Unternehmen angesprochen. Friederike Philipsenburg, Supervisor Technologie Strategie Fahrzeugprogramme, Ford Europa, die als Maschinenbauingenieurin und ehemalige Henry-Ford-Stipendiatin Teil des Women's Engineering Panels ist, unterstützt das Projekt „Kick it Like Ford" als Schirmfrau. Unterstützt wird sie dabei von der ehemalige Fußball-Nationalspielerin Lena Lotzen, die beim 1. FC Köln unter anderem für die Betreuung der weiblichen Top-Talente sowie die Jugendkoordination zuständig ist.



Der Automobilhersteller wird die Austragung des Verbandspokals unterstützen sowie die Ausstattung aller zwölf Mannschaften der Frauen-Mittelrheinliga mit Trikots übernehmen. Darüber hinaus beinhaltet die Zusammenarbeit die gemeinsame Entwicklung von Qualifizierungsangeboten für Frauen. Unter dem Kampagnen-Hashtag #KickItLikeFord werden alle Inhalte rund um die Partnerschaft im Frauenfußball gebündelt. (aum)