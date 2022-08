Die Medaillen für die European Championships 2022, dem größten Sportereignis in München im 50. Jahre nach den Olympischen Spielen von 1972, stammen von „Designworks“, dem Innovationsstudio der BMW Group. Um den Bezug zu München zu stärken, integrierten die Designer eine Referenz an das Dach des weltbekannten Münchner Olympiastadions. Unter dem Motto „Back to the Roofs“ dienten die Linien der ikonischen Plexiglas-Konstruktion als Leitidee. Die neun Facetten symbolisieren die neun Sportarten, die unter dem Dach der European Championships vereint sind.

Die BMW Group ist Premium-Sponsor der 2. European Championships vom 11. bis 21. August 2022 in München. Auf dem Programm stehen Europameisterschaften in den Sportarten Leichtathletik, Radsport, Kunstturnen, Rudern, Triathlon, Kanurennsport, Beachvolleyball, Tischtennis und Sportklettern. (aum)