Bis 2030 sollen nur noch Elektro-Busse fahren

Die Hamburger Hochbahn AG will bis 2030 die gesamte Stadtbusflotte auf lokal emissionsfreie Fahrzeuge umgestellt haben. Ein wesentlicher Baustein dafür ist aktuell der vollelektrische Mercedes-Benz e-Citaro. In Mannheim wurde heute das 100. Fahrzeug an die Hamburger übergeben.

Zehn weitere e-Citaro warten noch auf ihre Auslieferung. Dann rollen in der Flotte der Hamburger Hochbahn 68 Solo- und 27 batterieelektrische Gelenkbusse. Für dieses Jahr und das kommende Jahr laufen noch Bestellungen über weitere 68 Solo- und fünf Gelenkbusse. Darunter sind auch die ersten Modelle mit neuen energiereicheren NMC3-Batterien. (aum)