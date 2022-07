Christophe Mandon übernimmt Opel-Vertrieb

Christophe Mandon wird zum 1. September 2022 wird Vertriebschef von Opel/Vauxhall. Derzeit ist er für das Commercial Management aller Stellantis-Marken im Nahen Osten und Afrika verantwortlich. Mandon berichtet an Opel CEO Florian Huettl.

Christophe Mandon bekleidete verschiedene Führungspositionen bei der Groupe PSA und Stellantis. So war er als Groupe PSA CEO für Spanien und Portugal tätig. In den vergangenen beiden Jahrzehnten sammelte er zudem Auslandserfahrung in Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden und Marokko. Mandon hat einen Abschluss in Internationaler Politik des Institut d’Etudes Politiques in Lyon und einen Master in Sales & Marketing der EM Lyon Business School in Frankreich. (aum)