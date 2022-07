Stefan Gramse übernimmt Einkaufsressort bei MAN

Stefan Gramse (46) wurde vom Aufsichtsrat der MAN Truck & Bus SE in den Vorstand des Unternehmens berufen. Er übernimmt ab 1. August 2022 das Ressort für Beschaffung, das CEO Alexander Vlaskamp vorübergehend in Personalunion verantwortet hatte und das Stefan Gramse seit Dezember 2021 bereits operativ leitet.

Stefan Gramse begann seine Karriere bei Volkswagen in Wolfsburg im Jahr 2004. 2009 wechselte er als Head of Procurement Chassis zur Audi AG nach Ingolstadt. 2016 wurde er als Chief Procurement Officer ins Management Board von Automobili Lamborghini S.p.A. berufen. Im Jahr 2020 wechselte Gramse zu MAN Truck & Bus und übernahm hier als Head of Procurement New Projects die Verantwortung für alle neuen Projekte in den Bereichen Truck, Bus, dem externen Motorengeschäft sowie auch im Zukunftsfeld Elektromobilität. (aum)