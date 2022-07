Eon macht Unternehmen Elektromobilitäts-Angebot

Eon und die ADAC Service GmbH haben ihre Kooperation in Sachen Elektromobilität erweitert. Sie bieten ab sofort gemeinsam Ladestationen für Unternehmen an. Im neuen Onlineshop „ADAC e-Charge Business powered by E.ON Drive“ finden Interessierte das gemeinsam konzipierte Angebotsportfolio mit Produkten und Leistungen von Eon Drive.

Die Plattform richtet sich an Firmen aus allen Branchen. Auf Wunsch können die Ladestationen auch für Dritte öffentlich zugänglich gemacht werden, um aktiv zum Ladeinfrastrukturaufbau beizutragen. Der Onlineshop bietet Unternehmen passende Angebote, von Wallboxen mit und ohne Montage bis hin zur Marktbesonderheit, dem „Business Paket“ für Unternehmen.



ADAC SE und Eon Drive haben das neue „Business Paket“ entwickelt, bei dem alle Leistungen aus einer Hand kommen. Es enthält neben Wallboxen auch deren Installation sowie Betriebsführung mit Wartung und intelligenten Services. Die ersten 24 Monate Betriebsführung sind dabei kostenlos. Kunden dieses Produkts profitieren zudem von einer Vielzahl an zusätzlichen Serviceleistungen wie Echtzeit-Informationen über den Status ihrer Ladepunkte, ob diese belegt oder frei sind. Zudem beinhaltet das „Business Paket“ auch ein Abrechnungs- und Tarifmanagement sowie die Möglichkeit für Nutzer, Ladevorgänge mit dem Smartphone via Scannen eines QR-Codes und Eingabe der Kreditkartendaten zu bezahlen. Falls gewünscht, können die Ladepunkte auch über das Eon-Roaming-Netzwerk anderen E-Autofahrern öffentlich zugänglich gemacht werden.



Mit dem Montagepaket umfasst die Anbringung der Wallbox an einem bereits vorverlegten Anschluss, die Inbetriebnahme in ein Softwaresystem für die Nutzererkennung und Abrechnung sowie die verpflichtende Anmeldung oder Genehmigung beim jeweils zuständigen Verteilnetzbetreiber. (aum)