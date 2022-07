Vorschau: Großes Theater und ein Jubiläum

Großes Theater auf großer Bühne will Mercedes auf dem Caravan Salon vom 27. August bis 4. September auf dem Messegelände in Düsseldorf bieten. Ein elektrischer Camping-Van und ein Mikrocamper auf Basis der neuen T-Klasse stehen im Mittelpunkt, kündigt Michael Kirchberger an. Schneller kommt Jens Meiners zur Sache, der alle Audi RS6 aus der nun 20-jährigen Geschichte dieses Modells noch einmal gefahren hat.

Sonst erwartet uns wohl eine eher ruhige Ferienwoche, in der wir uns umso mehr darum kümmern werden, dass die aktuellen Nachrichten nicht ausgehen. (aum)