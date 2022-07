„Cars“ von Andy Warhol zu Besuch in Los Angeles

Bis Januar 2023 können Besucher des Petersen Automotive Museums in Los Angeles einige der hochkarätigsten und wohl bekanntesten Schätze der Mercedes-Benz Art Collection bewundern: Die Ausstellung „Andy Warhol: Cars – Works from the Mercedes-Benz Art Collection“ präsentiert 27 Siebdrucke auf Leinwand und 13 Zeichnungen aus der Bildserie „Cars“ von Andy Warhol.

In den Bildern dokumentierte der Amerikaner anhand acht ausgewählter Mercedes-Benz-Typen die Geschichte des Automobils – vom Benz Patent-Motorwagen aus dem Jahr 1886 bis zum 1970 konstruierten Forschungsfahrzeug C 111-II. Im Petersen Automotive Museum – einem der größten Automobilmuseen der Welt – sind die Werke gemeinsam mit fünf der acht von Warhol porträtierten Fahrzeuge zu sehen – unter anderem dem Mercedes-Benz Formel-1-Rennwagen W 196 R mit Stromlinienkarosserie, dem Mercedes-Benz 300 SL Flügeltüren Coupé (W 198) und dem Mercedes-Benz 750-Kilogramm-Formelrennwagen W 125.



Um zu wissen, dass Andy Warhol (1928 – 1987) ein wichtiger amerikanischer Künstler, Filmemacher, Verleger sowie Mitbegründer und bedeutender Vertreter der amerikanischen Pop Art war, reicht durchschnittliche Halbbildung. Doch wem ist wohl bekannt, dass Warhol eine seiner letzten zusammenhängenden Werkgruppen vor seinem Tod einer deutschen Autoikone widmete? Wohl nur den wenigsten.



Doch zur Jahreswende 1986/87 schuf der Künstler im Auftrag der damaligen Daimler-Benz AG anlässlich des 100. Geburtstags des Automobils die Serie „Cars“. Ursprünglich waren 80 Bilder mit 20 Automodellen aus acht verschiedenen Jahrzehnten geplant, von denen aber nur 36 Siebdrucke auf Leinwand und 13 Zeichnungen fertiggestellt wurden. Bis heute sind 30 Siebdruckbilder und die Zeichnungen der Serie im Besitz der Mercedes-Benz Art Collection.



In seiner Cars-Serie widmete sich Andy Warhol zum ersten Mal einem Industrieprodukt europäischer Herkunft. Nach den „Coca-Cola Bottles“, den „Campbell’s Soup Cans“ oder den Dollarnoten, die den Amerikaner in den 1960er Jahren berühmt machen, stand nun ein Marken-Mythos der deutschen Automobilgeschichte im Fokus seiner Kunst.



Renate Wiehager, Leiterin der Mercedes-Benz Art Collection, sagt: „Seit der vielbeachteten Präsentation im Guggenheim Museum New York 1988 war Andy Warhols Cars-Serie in großen Museen rund um die Welt zu Gast. Wir freuen uns sehr, dass sie nach mehr als 30 Jahren nun erneut umfassend in den USA zu sehen ist. Der Name Warhol verfügt, wie die Besucherzahlen seiner Ausstellungen zeigen, im Kontext Kunst über eine ‚mythische‘ Attraktion.“



Und Renata Jungo Brüngger, Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group für Integrität und Recht, die auch die Mercedes-Benz Art Collection verantwortet, ergänzt: „Wir freuen uns, diese großartigen Bilder in der Ausstellung in Los Angeles wieder einem breiten internationalen Publikum zugänglich zu machen und so einen Beitrag zur Kultur und Bildungsförderung zu leisten. Denn genau darin liegt der Sinn unserer Kunstsammlung: Mit unserem gesellschaftlichen Engagement für Kultur und Bildung möchten wir einen erkennbaren Nutzen für das Gemeinwohl stiften.“



Tickets für die Ausstellung und weitere Informationen zum Petersen Automotive Museum in Los Angeles sind im Internet über den Link www.Petersen.org zu bestellen. (aum)