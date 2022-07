Wasserstoff bringt die Luftfahrt zum Fliegen

Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce und Hyundai werden künftig bei batterieelektrischen Antrieben und Brennstoffzellen für die Advanced Air Mobility (AAM) zusammenarbeiten. Die Partnerschaft wird die Kompetenzen von Rolls-Royce in Luftfahrt und Zertifizierung mit den Erfahrungen von Hyundai bei der Brennstoffzelle zusammenführen. Beide Firmen beabsichtigen, im Geschäft mit batterieelektrischen und Brennstoffzellen-Lösungen für die Urban Air Mobility (UAM) und der Regional Air Mobility (RAM) eine Führungsrolle zu übernehmen.

Unterzeichnet wurde der Vorvertrag am Stand der Hyundai Tochtergesellschaft Supernal während der Farnborough Airshow in England. Auch mit dem internationalen Technologiekonzern Safran unterzeichnete die Hyundai eine Absichtserklärung. Ziel ist es mögliche Chancen der AAM zu identifizieren, die für beide Partner von Vorteil sein können. Dabei geht es im Speziellen zunächst um eine mögliche Zusammenarbeit in den Bereichen wie elektrische Antriebssysteme, Avionik und Flugsteuerung sowie Kabinenausstattungen. (aum)