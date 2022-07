Audi kooperiert mit Netflix bei „The Gray Man"

In „The Gray Man“ präsentieren Audi und Netflix die Welt von Sierra Six (Ryan Gosling), die von den Fans mit Spannung erwartet wird. Als offizielle Automobilmarke des Films stellt Audi vier Modelle zur Verfügung: die rein elektrischen Fahrzeuge Audi RS e-tron GT und Audi Q4 Sportback e-tron sowie darüber hinaus den Audi RS 7 Sportback und den Audi R8 Coupé. „The Gray Man“ lief am 15. Juli in ausgewählten Kinos in aller Welt an und kommt morgen, am 22. Juli 2022, weltweit auf Netflix heraus.

„The Gray Man“ ist ein moderner, internationaler Action-Thriller mit beeindruckendem Star-Aufgebot: Ryan Gosling (Sierra Six), Chris Evans (Lloyd Hansen), Ana de Armas (Dani Miranda), Jessica Henwick (Suzanne Brewer), Regé-Jean Page (Denny Carmichael), Wagner Moura (Laszlo), Julia Butters (Claire), Dhanush (Avik San), mit Billy Bob Thornton (Donald Fitzroy), und Alfre Woodard (Margaret Cahill) und anderen. Der vollelektrische Audi RS e-tron GT1 wird von Ryan Gosling gefahren, der ebenfalls vollelektrische Audi Q4 Sportback e-tron von Ana de Armas, der Audi RS 7 Sportback ist in einer Verfolgungsjagd mit Dhanush zu sehen. (aum)