Spannende Zeiten bringen spannende Erkenntnisse

Aktuelle Schmierstoff- und Kraftstoffthemen aus Forschung und Anwendung stehen im Zentrum des diesjährigen UNITI Mineralöltechnologie-Forum am 30./31. August in Stuttgart. Auf die Vertreter der internationalen Kraft- und Schmierstoffwirtschaft warten beim diesjährigen UNITI Mineralöltechnologie-Forum (UMTF) ein Vortragsprogramm und eine Fachausstellung. Das Forum genießt in internationalen Branchenkreisen großes Renommee, weil sich die Vorträge aus der Mineralöl-, der Additiv- und der Automobilindustrie sich durch einen hohen Praxisbezug auszeichnen. Informationen zur Veranstaltung unter www.umtf.de. (aum)