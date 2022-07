Drei von vier sind schon elektrisch unterwegs

Im ersten Halbjahr 2022 verzeichnete Toyota Motor Europe (TME) einen Absatz von 563.067 Fahrzeugen, womit der Konzern in Europa einen Marktanteil von 7,6 Prozent erzielte, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Prozentpunkt mehr. Das ist der höchste Anteil in den ersten sechs Monaten eines Jahres. Verantwortlich ist die wachsende Nachfrage nach elektrifizierten Toyota- und Lexus-Modellen. Ihr Anteil am Gesamtabsatz kletterte europaweit um neun Punkte auf 68 Prozent, in Westeuropa sind sogar 76 Prozent (plus 6 Punkte).

"Angesichts der geopolitischen und wirtschaftlichen Probleme sowie der Engpässe in der Lieferkette sind wir mit einem Rekordmarktanteil von 7,6 Prozent im ersten Halbjahr sehr zufrieden. Wir verzeichnen eine beispiellose Nachfrage nach neuen Modellen wie dem Yaris Cross und dem Lexus NX“, erklärt Matt Harrison, Präsident und CEO von Toyota Motor Europe. Toyota verfüge über einen Auftragsbestand von sechs Monaten, was Harrison heute in einem Statement der Brüsseler Zentrale als „hoffnungsfroh“ bezeichnete und als Beweis für die Stärke der CO2-armen, elektrifizierten Modellpalette.



Die Marke Toyota hat von Januar bis Juni 2022 insgesamt 539.260 Fahrzeuge in Europa verkauft. Trotz eines Absatzrückgangs von vier Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten 2021 konnte sich das Unternehmen als zweitstärkste Pkw-Marke auf dem europäischen Gesamtmarkt behaupten. Der war im gleichen Zeitraum um 19 Prozent eingebrochen.



Die beliebtesten Modellreihen waren Corolla, Yaris, Yaris Cross sowie RAV4, auf die 75 Prozent des Gesamtabsatzes entfielen. 363.962 und damit europaweit 68 Prozent der verkauften Fahrzeuge waren elektrifiziert unterwegs. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 entspricht dies einer Steigerung von elf Prozent.



Lexus hat in der ersten Jahreshälfte 23.807 Fahrzeuge in Europa abgesetzt. In Westeuropa sind 98 Prozent und damit praktisch alle Fahrzeuge elektrifiziert. Die Bestseller waren die SUV- und Crossover-Baureihen UX, NX und RX, auf die 88 Prozent des europaweiten Gesamtabsatzes entfielen. (aum)