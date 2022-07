Symbol des Aufbruchs findet sein Platz im Museum

Er steht für den Aufbruch in ein neues Kapitel der Unternehmensgeschichte von Volkswagen: Heute hat Volkswagen den ersten gebauten ID 3 im Beisein der Oberbürgermeisterin Constance Arndt an das Zwickauer August Horch Museum übergeben. Es handelt sich dabei um ein Vorserienmodell, das in Handarbeit und mit viel Improvisationstalent Ende 2018 in der Pilothalle Zwickau aufgebaut worden war. Ab sofort können die Dauerleihgabe in der Ausstellung besichtigen.

Der ID 3 war das erste Fahrzeug auf Basis des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB). Der Serienstart in Zwickau fand am 4. November 2019 statt. Mittlerweile ist die Transformation des Standorts abgeschlossen. In Zwickau laufen sechs Modelle von drei Marken vom Band – der Volkswagen ID.31, ID.42 und ID.53 sowie Audi Q4 e-tron4 , Q4 Sportback e-tron5 und Cupra Born6. (aum)