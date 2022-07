IAA Transportation: 97 Prozent der Hallenfläche sind ausgebucht

Zehn Wochen vor der offiziellen Eröffnung der IAA Transportation am 20. September sind 97 Prozent der diesjährigen Ausstellungsfläche vergeben. Unter dem Motto: "People and Goods on the move" fokussiert sich die IAA in Hannover nach einem neuen Konzept bis zum 25. September verstärkt auf innovative und klimafreundliche Konzepte und Lösungen aus dem Logistik- und Transportbereich.

Zu den größten Ausstellern zählen Hersteller wie Daimler Truck, DAF, Ford, Iveco, MAN und Scania. Insgesamt werden mehr als 1200 Aussteller aus über 40 Ländern erwartet, darunter zahlreiche Etablierte und Startups, die zum ersten Mal mit einem Stand auf der IAA vertreten sind, zum Beispiel Amazon relay, Linde, Samsung, Siemens sowie neue Fahrzeughersteller mit einem Fokus auf nachhaltige Antriebe wie Nikola, Quantron oder Volta Trucks. (aum)