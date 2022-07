Der Cayenne bleibt das beliebteste Porsche-Modell

Porsche hält seine Auslieferungen im ersten Halbjahr 2022 trotz zahlreicher Herausforderungen auf hohen Niveau. Insgesamt konnte der Sportwagenhersteller zwischen Januar und Juni weltweit 145.860 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Das entspricht einem Rückgang von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Porsche AG, betont: „Wir gehen davon aus, dass sich das zweite Halbjahr dynamisch entwickeln wird. Wie in den Vorjahren sei Porsche entschlossen, die verbleibenden Monate des Jahres mit voller Kraft zu nutzen.“

Neben den Einschränkungen durch den erneuten Ausbruch der Corona-Pandemie in China und anderen Märkten haben auch Porsche die anhaltende Engpässe in der Lieferkette und logistische Herausforderungen begleitet. So war die Situation in den Regionen in der ersten Hälfte des Jahres weltweit vielschichtig. Entsprechend heterogen ist das Bild bei den Auslieferungszahlen.



In Europa stieg die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge auf 43.087. Trotz des starken Vergleichszeitraums entspricht das einem Plus von sieben Prozent. Ähnliches gilt für den Heimatmarkt Deutschland: 13.785 Auslieferungen im ersten Halbjahr bedeuten einen Zuwachs von fünf Prozent.



In China konnte Porsche trotz monatelanger Lockdowns in vielen Städten 40.681 Fahrzeuge an Kunden ausliefern. Der Rückgang der Auslieferungen lag dort in der ersten Jahreshälfte bei 16 Prozent. In Anbetracht des Gesamtrückgangs des Premium- und Luxussegments in China (-23 Prozent zwischen Januar und Mai) erreichte der Sportwagenhersteller in seinem nach wie vor größten Einzelmarkt damit ein überzeugendes Ergebnis. In Asien-Pazifik, Afrika und Nahost wurden insgesamt 62.245 Fahrzeuge an Kunden übergeben.



In den USA sah sich Porsche mit Liefer- und Transitproblemen konfrontiert. Trotzdem konnten 32.529 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert werden. Dieser Wert steht dem besten ersten Halbjahr aller Zeiten im Vorjahr gegenüber.



Die SUV-Modelle erfreuten sich dabei erneut einer besonders hohen Nachfrage. 41.947 Kunden nahmen ein Fahrzeug des Typs Cayenne entgegen. Auf Platz zwei folgt der Macan mit 38.039 Auslieferungen. Die Sportwagenikone 911 wurde weltweit an 21.616 Kunden übergeben. Der Porsche Taycan kam auf 18.877 Auslieferungen, trotz der eingeschränkten Produktion durch halbleiterbedingte Lieferengpässe, die den vollelektrischen Porsche besonders getroffen haben. Der Panamera wurde 15.604-mal ausgeliefert; die Modelle 718 Boxster und 718 Cayman nahmen 9777 Kunden entgegen. (aum)