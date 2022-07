Die Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Auch die Top Ten dieser vergangenen Woche spiegeln den Wandel der Szene. Oder ist es deren Polarisierung, wenn wir bei den reinelektrischen Autos über einen neuen Fernost-Anbieter, einen erfolgversprechenden elektrischen Koreaner und einen frischen E-Anbieter aus Deutschland berichten. Und das in direkter Nachbarschaft zu zwei Pick-ups – einer direkt aus den USA, der andere mit amerikanischen Wurzeln – sowie einem Rückblick auf 20 Jahre Porsche-SUV und dem Abgesang auf den Hyper-VW Phaeton. Hoffnung verbreitet diese Woche Toyota. Denn Wasserstoff passt zur Elektromobilität und zum Verbrennungsmotor.

Von der 334.277 abgerufenen Textdateien waren dies die Top Ten:



1. Electric Brands positioniert sich mit Evetta, Nito und X-Bus

2. Vorstellung Vinfast: Zwei Elektro-SUV machen sich bereit für Europa

3. Vorstellung VW Amarok: Premium-Pick-up mit US-Genen

4. Der VW Phaeton, der nie in Serie ging

5. Kia Niro EV: Elektrischer Bestseller mit viel Potenzial

6. Im Rückspiegel: 20 Jahre Porsche Cayenne (1)

7. Toyota will Wasserstoff in schweren Nutzfahrzeug verbrennen

8. Der aktuelle Rückgang kann sie nicht einbremsen

9. Im Rückspiegel: 20 Jahre Porsche Cayenne (2)

10. Vorstellung Ford Bronco: Eine US-Legende nimmt Kurs auf Europa



389.293 Fotos oder Videos lieferte unsere Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Stammleser und an uns verbundene Medien aus. Foto der Woche war eines der Studie Evetta Cargo. Das Video der Woche erinnerte an 20 Jahre Porsche Cayenne. (aum)