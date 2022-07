Ford-Versicherung für Wenigfahrer

Ford weitet sein Angebot in der eigenen Autoversicherung um die neue Tarifoption „FAV Live“ aus. Dabei zahlen Versicherungsnehmer lediglich für die tatsächlich gefahrenen Kilometer. Der Tarif richtet sich vor allem an Wenigfahrer. Die Basisprämie legt eine jährliche Kilometerleistung von lediglich 1000 Kilometern zugrunde. Für jeden weiteren Kilometer fällt in Abhängigkeit von der jeweiligen Schadenfreiheitsklasse ein fester Zusatzbetrag an.

Über das entsprechend aktivierte Modem meldet das Fahrzeug monatlich die gefahrenen Kilometer an die Ford-Autoversicherung. Der Kunde erhält

parallel dazu eine entsprechende Info per E-Mail. Die kilometergenaue

Abrechnung erfolgt dann jährlich. Kooperationspartner der Autoversicherung von Ford ist die Allianz Versicherung. (aum)