Cupra-Magazin ausgezeichnet

Mit dem Magazin „Cupra Tribe“ infomiert die Marke seit zwei Jahren regelmäßig Partnerbetriebe und Mitarbeiter über Themen aus dem Unternehmen. Dafür gab es beim „ABC-Award 2022 – The world of mobility“ nun die Auszeichnung „Special Mention“ in der Kategorie „Communication – Corporate Publishing“. Das Besondere der Publikation ist der Wendetitel, der das Heft in zwei thematische Hälften unterteilt.

Einmal jährlich zeichnet der Rat für Formgebung Automobilmarken für herausragendes Produkt- und Kommunikationsdesign beim Automotive Brand Contest aus. Bereits in den vergangenen Jahren erhielt Cupra diverse Auszeichnungen beim ABC-Award. So gewann der e-Racer, der erste rein elektrische Tourenwagen der Welt, 2018 den Preis in der Kategorie „Concepts“. 2019 und 2020 erhielten Konzeptfahrzeuge Formentor und Tavascan ebenfalls die Auszeichnung. (aum)