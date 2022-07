Neue Caravan-Baureihe bei Fendt

Fendt führt eine neue Caravan-Baureihe ein. Den modern eingerichteten Apera wird es in sieben Grundrissen und mit Schlafmöglichkeiten für bis zu fünf Personen, auch mit Stockbetten, geben. Äußere Kennzeichen sind unter anderem das neue Heck in Sandwich-Bauweise und das Außendekor mit blauen Applikationen. Innen bestimmen das neue dreifarbige Möbedekor „Norfolk“, Doppel-USB-Steckdosen im Wohn- und Schlafbereich, ein Teppich im Einstiegsbereich sowie bündig in die Wand intergrierte Steckdosen und Schalter das Bild. Durch Optimierung des Flaschenlastens wurde zudem etwas mehr Platz geschaffen.

Mit Preisen zwischen 26.790 Euro für den 465 SFB und 32.290 Euro für den 560 SKM bewegt sich der Apero auf den Niveau des Bianco. (aum)