China fördert den Verbrennungsmotor

Die chinesische Regierung hat jetzt den Steuersatz für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mit bis zu zwei Litern Hubraum von zehn auf fünf Prozent gesenkt. Bei den sogenannten New Energy Vehicles (reine Elektroautos und Plug-in-Hybride) wird keine Steuer erhoben. Die aktuelle Steuersenkung lässt also den Vorteil für die Elektromobilität schwinden.

Die Maßnahme soll dem rückläufigen Absatz bei den Verbrennern entgegenwirken. Sie wird von Beobachtern aber auch als eine Korrektur der Haltung zu den konventionellen Motoren gesehen. Mit der Absage an den Verbrenner in Europa öffnet sich für die chinesische Industrie eine Möglichkeit, Europas führende Rolle als Entwickler moderner Verbrenner zu übernehmen. Dafür sprechen die bekannt gewordenen Entwicklungsanstrengungen zum Verbrennungsmotor in Forschung und Industrie. (aum)