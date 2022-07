Porsche Supercup beschenkt sich selbst

Seit 30 Jahren ist der Porsche Supercup eine der bekanntesten und härtesten Kundensport-Rennserien der Welt. Im Vorprogramm der Formel 1 auf legendären Strecken wie Monte Carlo oder Silverstone mit dem neuen 911 GT3 Cup unterwegs zu sein, ist der Traum vieler Motorsportler. Zum runden Geburtstag haben sich die Macher des Markenpokals jetzt selbst einen besonderen Wunsch erfüllt: Sie baten die Spezialisten der Porsche Exclusive Manufaktur um einen anspruchsvollen nachträglichen Sonderwunsch-Werksumbau – eine 911 GT3 Straßenversion in Anlehnung an den 911 GT3 Cup im Jubiläums-Design.

Im Rahmen des neuen Sonderwunsch-Programms wurde das Einzelstück binnen eines halben Jahres realisiert. Als „Sonderwunsch Werksumbau“ werden bei Porsche Projekte bezeichnet, die dem Re-Commissioning Ansatz in der Fahrzeugveredelungs-Szene folgen – also die technische Revision eines Fahrzeuges aus dem Fahrbetrieb bei gleichzeitiger Umgestaltung des Exterieur- und Interieur-Farbkonzepts auf Neufahrzeugniveau. Zu den Höhepunkten zählt die achtfarbige Design-Lackierung mit dem Jubiläums-Logo und einem mehrfarbigen Pixel-Netz, das sich unter anderem um die hinteren Radhäuser legt. Zudem wurden die Namen aller bisherigen 29 Porsche Supercup-Champions in Goldfarbe auf dem hinteren Stoßfänger verewigt.



Basis für den Sonderwunsch-Werksumbau war ein bereits fertig produzierter Porsche 911 GT3 aus dem Fahrbetrieb, also die Straßenversion des im Porsche Supercup eingesetzten Rennfahrzeugs. In einem mehrwöchigen Prozess wurde das Fahrzeug in seine Bauteile zerlegt, um dann sein besonderes Design zu erhalten.



Der 911 GT3 – 30 Jahre Porsche Supercup ist mehrfarbig lackiert. Kein einziges Detail am Fahrzeug ist foliert. Die insgesamt acht Farben – GT-Silbermetallic, Achatgraumetallic, Schwarz hochglanz, Meteorgraumetallic, Parliamentgreymetallic, Vulkangraumetallic, Grigiogranitometallic und Diamantschwarzmetallic sind allesamt lackiert, ebenso die goldfarbenen Namen der Supercup-Gewinner.



Größte Herausforderung im Lackierprozess war es, das mehrfarbige Pixel-Netz präzise auf mehreren Stellen der dynamisch geformten Karosserie aufzubringen. Das vom VIP-Rennwagen inspirierte Muster findet sich hinter den Luftauslässen in der Fronthaube, hinter den Vorderrädern sowie auf den hinteren Radhäusern. Auf den Türen und auf der Fronthaube sitzen die Jubiläumslogos mit einer großen goldenen „30“. Zudem wurden die Namen aller 29 bisherigen Porsche Supercup-Champions goldfarben lackiert und mit einem hochglänzenden Klarlack versiegelt. Im Anschluss an die Lackierarbeiten wurde das Fahrzeug in der Porsche Exclusive Manufaktur wieder von Hand zusammengesetzt und mit weiteren Sonderwunsch-Umfängen veredelt.



Blickfang im Innenraum sind die Sitze. Durch das geprägte Jubiläumslogo in den Kopfstützen, eine eigenständige Sport Tex-Farbvariante in schwarz/aurum für die Mittelbahnen und farblich abgestimmte Keder in mojavebeige sind die Ledersitze etwas ganz Besonderes. Das quaderförmige Muster in schwarz/aurum kommt auch an den Armauflagen in den Türen zum Einsatz. Die Zierblende der Schalttafel trägt ebenfalls das Jubiläumslogo. Das Oberteil der Schalttafel, die Türtafeln und die Seitenverkleidungen wurden mit Kreuznähten in mojavebeige individualisiert.



„Straffer Zeitplan, hoher technischer Anspruch und ein toller Team-Spirit, der letztendlich ins Ziel führt – das kenne ich sonst nur aus dem Motorsport. Mit der Porsche Exclusive Manufaktur bei diesem Werksumbau zusammenzuarbeiten, war eine tolle Erfahrung“, so Oliver Schwab, Projektleiter des Porsche Mobil 1 Supercup. „Und der 911 GT3 – 30 Jahre Porsche Supercup ist ein würdiger Botschafter in unserem Jubiläumsjahr.



Zunächst wird das Einzelstück im Rahmen der Porsche Mobil 1 Supercup Rennen zu sehen sein. Voraussichtlich ab Spätsommer folgen Auftritte im Porsche Museum und im CityLife Showroom im Mailand, beides gemeinsam mit dem 911 GT3 Cup VIP-Rennwagen. Dieses Modell ist ein Schlüsselelement in der Kommunikation des Porsche Supercup. In jeder Saison ist damit eine bekannte Persönlichkeit als Gaststarter unterwegs. Auch im Sonderwunsch-911 GT3 werden ehemalige Champions Ausfahrten unternehmen und über ihre Erfolge und von ihren Highlights erzählen. (aum)