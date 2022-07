Jetzt kann er seine hohe Anhängelast auch auskosten

Gerade noch rechtzeitig für die Reisesaison zur Ferienzeit steht für das Elektro-Auto Aiways U5 SUV eine nachrüstbare, abnehmbare Anhängerkupplung zur Verfügung. Damit wird die ungewöhnlich hohe Anhängelast von bis zu 1500kg (gebremst) und 750 kg (gebremst) nun auch für eine Fahrt mit Wohnwagen oder Boot nutzbar. Die dynamische Stützlast erreicht mit 100 kg den Bestwert im Segment und bietet beispielsweise die Möglichkeit drei Pedelecs (E-Bikes) inklusive Batterien und Träger aufzuladen. In der Kombination mit dem großen Laderaum wird aus dem U5 ein Auto für alle Fälle.

Mit seiner 63 kWh großen Lithiumionen-Batterie bietet er (nach WLTP) eine elektrische Reichweite von 400 Kilometer. Bei Fahrten mit Anhänger ist aber wichtiger als die theoretische Zahl für die Reichweite die Zeit, in der nachgeladen werden kann. Der U5 schafft es in 27 Minuten von 30 Prozent auf 80 Prozent.



Mit der Rückfahrkamera wird der Umgang mit dem Gespann vereinfacht, denn das Kamerabild auf dem Zentraldisplay im Innenraum zeigt den Kugelkopf. Das erleichtert nicht nur die An- und Abkuppelvorgänge, sondern auch das Rangieren mit einem Anhänger..



Da in den Fahrzeugpapieren des Aiways U5 SUV keine Anhängelast eingetragen ist, muss der Anbau per Einzelabnahme durch eine Prüforganisation validiert werden, damit im Anschluss die Fahrzeugpapiere ergänzt werden können. Die Kosten dieser Abnahme variieren je nach Prüforganisation und Region. Neben der Montage des kompletten Anhängerkupplungs-Set mit abnehmbarem Kugelkopf, Steckdose und Kabelsatz kann mit der Werkstatt auch die Einzelabnahme vereinbart werden. Die Kosten fallen zusätzlich an. (aum)