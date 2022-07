Master-Steuereinheit für Sitzbewegung und Wohlbefinden

Mit 22 Einstellmöglichkeiten bietet die Airline Seat Specification des Bentley Bentayga EWB das weltweit erste automatische Klimasensorsystem und eine fortschrittliche Haltungsanpassungstechnologie für die beste Sitzunterlage im Heck seit dem Mulsanne. Wenn ein Fondpassagier seine gewünschte Temperatur aus sieben verschiedenen Stufen ausgewählt hat, erfasst der Autoklimasitz die Temperatur des Passagiers und die Oberflächenfeuchtigkeit mit einer Genauigkeit von 0,1° C alle 25 Millisekunden. Das System steuert Wärme, Belüftung oder beides gleichzeitig.

Schon zum Start entschied sich rund jeder zweite Käufer für diesen Sitz, dessen Verstellsystem sich in kaum spürbaren Schritten an die optimale Sitzposition und die Druckpunkte des Passagiers anpasst. Dabei wird ein mit einem Chiropraktiker entwickelter Algorithmus angewendet. Das System kann 177 individuelle Druckänderungen in sechs völlig unabhängigen Druckzonen über einen Zeitraum von drei Stunden anwenden, um den Komfort zu verbessern und die Ermüdung während einer Fahrt zu minimieren. (aum)