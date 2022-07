Neue Farben und Namen für die modernen Klassiker von Triumph

Der Modelljahreswechsel ist für die Motorradhersteller immer Anlass, mit den Farben zu spielen. Triumph ändert bei seinen Modern Classics aber auch zwei Modellnamen: Die Street Twin wird ab sofort zur Speed Twin 900 und die Street Scrambler heißt künftig Scrambler 900.

Die Speed Twin 900 bekommt mit der Umbenennung als neue Lackfarbe Matt Silver Ice mit zusätzlichen Designelementen in Silber, Gelb und Schwarz. Die Scrambler 900 fährt künftig auf Wunsch in der Kombination Carnival Red und Jet Black oder Matt Khaki vor. Die Bonneville T100 gibt es zur Saison 2023 in der neuen Zweifarbvariante Meriden Blue / Tangerine. Die Farbauswahl für die Bonneville T120 wird um den Mix Aegean Blue und Fusion White ergänzt, während bei der T120 Black neu Sapphire Black und Matt Sapphire Black kombiniert werden. Auch hier setzt die handgemalte Zierlinie einen feinen Akzent.



Die Speed Twin 1200 bekommt als Ergänzung ein auffälliges Matt Baja Orange mit grauen und silbernen Fahrzeugdetails. Das Line-up der Scrambler 1200 XE und Scrambler 1200 XC wird um die Farbenkombination Carnival Red und Jet Black erweitert, bei der Bonneville Bobber ist es der neue Farbton Red Hopper, während die Bonneville Speedmaster auf Wunsch in Cordovan Red daherkommt. Die Thruxton RS in Competition Green / Silver Ice schließt den 2023er-Farbreigen. (aum)