BYD kooperiert mit Louwman

BYD, der Batteriepionier und weltweit führende Hersteller von Elektroautos, hat die niederländische Louwman Group zu seinem nationalen Handelspartner für die Niederlande ernannt. Für das Privatunternehmen BYD (Build Your Dreams) mit Sitz in der chinesische Sonderwirtschaftszone Shenzen markiert die strategische Partnerschaft mit der wohlsituierten Louwman-Gruppe einen Schritt beim geplanten Geschäftsausbau mit Elektro-Pkw. Die BYD-Europazentrale liegt in der Nähe von Rotterdam und der Weg nach Deutschland ist kurz. Louwman wird Beratung, Verkauf und Service online anbieten, aber auch sein Händlernetz für BYD öffnen.

BYD hat angekündigt, als weltweit erster Hersteller die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren einzustellen und sich künftig ausschließlich auf batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) zu konzentrieren. Wie bei allen Herstellern, die solche Ankündigungen verbreiten, stimmt diese auch bei BYD nur zum Teil, denn PHEV benötigen Verbrennungsmotoren. BYD ist unter den Herstellern von Elektroautos der einzige, der seine Antriebssysteme, Leistungsbatterien, Halbleiter, Antriebsmotoren und Motorsteuerungssysteme selbst entwickelt hat. (aum)