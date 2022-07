Der Ténéré-Spirit soll Gutes bewirken

Im Rahmen der „Ténéré Spirit Challenge Bosnien“ hat Yamaha unter 60 Bewerbern in zwei Qualifyings vier Fahrer für die Teilnahme an der Rally Bosnia ausgewählt, die am 22. Juli startet. Sie führt versierte Enduro-Fahrer über fünf Etappen und 1500 Kilometern Gesamtstrecke durch das Land. Sechs weitere Kandidaten lernen Bosnien unter Führung von Tourguides auf der Yamaha Ténéré kennen und werden an der einen oder anderen Stelle die Rallye hautnah mitverfolgen können.

Yamaha nutz die Veranstaltung auch, um Unterstützung für die Initiative „Riders for Health“ zu werben. Die Hilfsorganisation stellt in entlegenen afrikanischen Gemeinden Motorräder für die medizinische Versorgung zur Verfügung und wartet sie auch. Mit einer jetzt gestarteten Spendenaktion will Yamaha mindestens 100.000 Euro sammeln. Unter allen Spendern werden Preise verlost. Hauptgewinn ist ein originales Africa Eco Race Bike des Yamaha-Ténéré-Word-Raid-Rally-Teams (www.yamahamotorforriders.com). (aum)