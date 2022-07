AvD mit neuem Internetauftritt

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) hat seinen Online-Auftritt grundlegend überarbeitet. Ab sofort zeigt sich die Internetseite in neuer Optik. Auch die einzelnen Seiten erhielten eine grundlegende Überarbeitung, so dass Inhalte nun schneller und einfacher gefunden werden können. Zudem wurde die Internetpräsenz für die Nutzung auf allen mobilen Endgeräten optimiert.

Der inhaltliche Schwerpunkt liegt nun stärker auf den AvD-Kernleistungen rund um Hilfe- und Serviceleistungen. Die verschiedenen Mitgliedschaften sind in mit ihrem jeweiligen Leistungsumfang übersichtlich aufgeführt. Nutzer können so die unterschiedlichen Tarifmodelle auf einen Blick prüfen.



AvD-Mitglieder profitieren zudem von einer komplett neu gestalteten Vorteilswelt. Sie wurde so in die Homepage integriert, dass sich der unmittelbare Zugriff auf Angebote und Leistungen von über 300 Vorteilspartnern eröffnet. (aum)