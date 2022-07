Hyundai erreicht fast vier Prozent Marktanteil

Mit einem Marktanteil von 3,9 Prozent blickt Hyundai auf sein bislang erfolgreichstes Halbjahr in Deutschland zurück. Im Vorjahreszeitraum lag der Wert bei 3,5 Prozent. Die stärkste asiatische Marke ist inzwischen drittgrößter Importeur hinter Skoda und Renault und kam in den ersten sechs Monaten auf rund 48.000 ausgelieferte Neufahrzeuge. Fast die Hälfte gingen an Privatkunden. Mit über 13.500 Einheiten und einem Marktanteil von 8,1 Prozent im ersten Halbjahr belegt Hyundai außerdem den dritten Platz bei den BEV-Zulassungen.

Meistverkauftes Modell von Hyundai in Deutschland ist der Kona, bei dem 30 Prozent der Privatkäufer zur batterieelektrischen Variante griffen. Auch bei den gewerblichen Zulassungen ist der Kona Elektro das beliebteste Modell, gefolgt von Tucson Plug-in-Hybrid und dem Ioniq 5. (aum)