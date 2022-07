Volker Brien neuer Volvo-Pressechef

Volker Brien (62) ist ab heute neuer Pressechef von Volvo in Deutschland. Er folgt auf Olaf H. Meidt, der mit 65 Jahren in den Ruhestand geht.

Volker Brien ist seit 2014 Mitglied der Geschäftsleitung von Volvo Car Germany und zunächst verantwortlich für Marketing Communications gewesen, seit vergangenem Jahr für Consumer Experience. Mit der Neubesetzung werden die Bereiche PR & Events und Consumer Experience in der neuen Abteilung Marketing & Communications zusammengeführt, wie dies bereits am Stammsitz in Schweden sowie in anderen Ländern der Fall ist. In der neuen Struktur wird Michael Schweitzer (47) zukünftig als Abteilungsleiter Communications die Führung des Teams innerhalb des Geschäftsbereichs Marketing & Communications übernehmen. Er berichtet in dieser Funktion direkt an Volker Brien. (aum)