Emma Begley spricht nun für Rolls-Royce

Emma Begley wird am 1. Juli als Director of Global Communications von Rolls-Royce übernehmen. Sie kommt von BMW UK, wo sie seit 2019 als General Manager, Product and Internal Communications tätig war. Begley kam 2014 zur BMW Group und arbeitete in der Unternehmenszentrale in München, wo sie als Sprecherin des Vorstands der BMW AG für Kunden, Marken und Vertrieb tätig war.

Emma Begley hat ihre Karriere bei der BBC begonnen, bevor sie 2002 für eine freiberufliche Karriere als Übersetzerin und Journalistin nach Deutschland zog. Sie folgt auf Richard Carter, den dienstältesten Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens. Richard verlässt Rolls-Royce nach einer 14-jährigen Amtszeit. (aum)