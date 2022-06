Neue Führungsstruktur für neue Größe

Die Europcar Mobility Holding bekommt eine neue Führungsstruktur aus Vorstand und Aufsichtsrat. Das hatte die Green Mobility Holding S.A., ein aus Volkswagen, Attestor und Pon bestehendes Bieterkonsortium und größter Mehrheitsaktionär der Europcar Mobility Group, der Hauptversammlung vorgeschlagen. Peter Gowers wurde zum Vorsitzenden des Vorstands und Group Chief Executive Officer. Philip de Klerk mit sofortiger Wirkung zum Chief Financial Officer.

Holger Peters wurde zum Aufsichtsratsvorsitzender der Europcar Mobility Group ernannt. In das Gremium berufen wurden Imelda Labbé (Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales der Marke Volkswagen Pkw mit Wirkung zum 1. Juli 2022), Holger Peters (Head of Transformation Office der Volkswagen AG), Jan-Christoph Peters (Gründer und Chief Investment Officer von Attestor), David Alhadeff (Partner bei Attestor) sowie Janus Smalbraak (CEO von Pon Holdings) wurden als Mitglieder des neu geschaffenen Aufsichtsrats bestellt.



Die neue Führungsstruktur folgt auf Caroline Parot, die das Unternehmen nach der Übernahme verlassen wird. (aum)