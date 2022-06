VW und Siemens investieren in US-Schnellladenetz

Der Volkswagen-Konzern investiert gemeinsam mit Siemens 450 Millionen US-Dollar (über 425 Millionen Euro) in Electrify America. Das Unternehmen betreibt das größte öffentlichen Schnellladenetz in Nordamerika. Der Volkswagen Konzern investiert gemeinsam mit dem weltweit führenden Technologieunternehmen Siemens 450 Millionen US-Dollar. Gemeinsames Ziel ist es, die Ladeinfrastruktur von Electrify America in den kommenden vier Jahren mehr als zu verdoppeln und auf 1800 Standorte und 10.000 Schnelllader zu erweitern. (aum)