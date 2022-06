Louis zieht in Mönchengladbach um. Nachdem die alte Filiale in der Odenkirchener Straße schon lange zu klein für das große Sortiment war, wird am 22. Juli ein größerer Laden mit 1000 Quadratmetern Fläche in der Roermonder Straße 10 eröffnet. Zudem steht ein großes Parkdeck zur Verfügung. Mit dem neuen Standort rückt die Filiale von Europas größter Handelskette für Motorradbekleidung und -zubehör sowohl deutlich näher an die Innenstadt als auch die Autoahn A 61 (Ausfahrt Mönchengladbach-Nordpark). (aum)