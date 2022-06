Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Mit der vergangenen folgte auf die bewegten Zeiten nach dem Beschluss des EU-Parlaments nun eine ganz normale Woche mit dem üblichen Strauß an Themen. Da findet auch Checker Tobi bei Porsche seinen Platz in der Bestenliste. In den Top Ten hat in diesen Tagen ein Ausrufezeichen verdient, dass Volkswagen sein Engagement in China stärkt.

Von den 369.105 abgerufenen Textdateien war dies in der vergangenen sieben Tagen die Top Ten:



1. ED 1000: Mit dem Cupra Born beim Stromer-Marathon

2. Einer wird Molsheim schon bald verlassen

3. Der ADAC fährt mit dem Kia EV6 und Wohnwagen in den Urlaub

4. Die Celica ruft

5. Kommentar: Stellvertreterkrieg

6. Goodwood 2022: Ford fährt farbenfrohen Ranger auf

7. Fahrbericht Renault Kangoo E-Tech Electric: Vorreiter in 2. Generation

8. Zügiges Lastenfahrzeug: Der BMW M3 Touring

9. Opel feiert den Corsa

10. Fahrbericht Opel Vivaro-e Hydrogen: Stromern ohne Lade-Hemmung



330.903 Foto- und Videodateien lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Leser und unsere Partner bei den Medien aus. Bei den Fotos lag das zweier Bugatti Centodieci ganz vorn, bei den Videos eines aus der Produktion des VW ID Buzz. (aum)