Opel feiert den Corsa

Opel feiert mit einem Sondermodell der sechsten Fahrzeuggeneration und über 14 Millionen verkauften Autos den ersten Corsa von 1982. Die „40 Jahre“-Edition ist auf durchnummerierte 1982 Exemplare limitiert und in der neuen Farbe Rekord Rot lackiert, die an das Original-Rot des Corsa A erinnert. Im Kontrast dazu stehen das schwarze Dach und die zahlreichen in Schwarz gehaltenen Applikationen, darunter der Opel-Blitz genauso wie die Außenspiegelgehäuse, die Heckklappenöffnung und der mittig am Heck sitzende Corsa-Schriftzug. Dazu kommen hochglanzschwarze 17-Zoll-Leichtmetallräder mit mattgrauen Einsätzen.

Im Interieur fallen die Sitzbezüge im Streifen-Karo-Muster der ersten Modellgeneration auf. Die Nummerierung des jeweiligen Fahrzeugs findet sich beifahrerseitig am schwarzen Instrumententräger. Jeder Käufer erhält außerdem die auch seprat erhäliche Box mit vier Socken im Vintage- sowie im Originaldesign von damals dazu.





Der Opel Corsa ist aktuell der meistverkaufte Kleinwagen in diesem Jahr auf dem deutschen Markt und der Corsa-e war im Mai das meistverkaufte batterieelektrische Fahrzeug in Deutschland. (aum)