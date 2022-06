Volkswagen stellt sich in China stärker auf

Volkswagen will sich auf dem wichtigen chinesischen Markt strukturell stärker aufstellen. Dazu wird ein regionales China Board geschaffen. Das Gremium soll markenübergreifend und im engen Austausch mit den Joint-Venture-Gesellschaften die wesentlichen Entscheidungen in der Region schnell und flexible treffen. Es geht darum die Digitalisierung zu beschleunigen sowie Produkte und Dienstleistungen noch besser auf die Bedürfnisse des Marktes zuzuschneiden.

Die Leitung des China Boards hat der ab August für die Region zuständige Konzernvorstand Ralf Brandstätter. Stefan Mecha, derzeit CEO der Volkswagen Group in Russland, wird zum 1. August neuer China-Chef der Marke VW und Leiter des Konzernvertriebs im Land. Die neu geschaffene Position des Chief Technology Officer der Volkswagen Group China übernimmt Marcus Hafkemeyer.



Stefan Mecha ist seit mehr als 15 Jahren im VW-Konzern. Er hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften in Deutschland und einen Global Executive MBA der Insead Business School. Vorherige berufliche Stationen waren Sixt und Daimler. 2005 wurde Stefan Mecha Regional Sales Director von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Westeuropa. Anschließend war er in verschiedenen Vertriebspositionen in Europa und im Nahen Osten tätig. Vor sechs Jahren er Vorstandsmitglied in Südafrika und Geschäftsführer der dortigen Vertriebsgesellschaft. Von 2018 bis 2020 war er als Vizepräsident für Vertrieb und Marketing in der Region Südamerika bei Volkswagen Brasilien tätig. 2020 wurde er zum neuen Generaldirektor der Volkswagen Group Rus ernannt.



Marcus Hafkemeyer studierte Maschinenbau an der Technischen Hochschule Köln. Seine berufliche Laufbahn begann der Diplom-Ingenieur 1997 als Entwicklungsingenieur bei Audi in Ingolstadt. 2003 wechselte er zu BMW, wo er sich ebenfalls mit verschiedenen Antriebssystemen befasste. 2017 übernahm Marcus Hafkemeyer die Position des Deputy General Manager und Vice President Electric Powertrain Development bei BAIC Beijng Electric Vehicles (BJEV) in China. Ein Jahr später wurde er zum Mitglied des Vorstands von Beijing Siemens Automotive E-Drive Systems, Changzhou, China, ernannt. 2020 wurde zum Executive Strategy Advisor des Präsidenten und COO Automotive von Huawei in Shanghai ernannt.



Sowohl Stefan Mecha als auch Marcus Hafkemeyer berichten direkt an Ralf Brandstätter. (aum)