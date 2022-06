Historische Porsche-Farben am Handgelenk

Porsche Design weitetet sein „Custom-built Timepieces“-Uhrenprogramm nicht nur auf Österreich aus, sondern erweitert das Gestaltungsspektrum um 114 historische Modellfarben. Kunden können ab sofort unter anderem Gulfblau, Sternrubin und Mintgrün als Farbring um das Ziffernblatt wählen – farbenfrohe Fahrzeuglacke aus den 90er-Jahren, die unter Sportwagenfans Kultstatus genießen.

Mit dem speziell entwickelten Konfigurator können Fahrer ihren Porsche Design Chronotimer ganz persönlich auf ihr eigenes Fahrzeug abstimmen. Das Ziffernblatt basiert optisch auf dem Kombi-Instrument und dem Drehzahlmesser des 911. Auch anderen Stellen des Chronographen finden sich Details wie ein Aufzugsrotor in Form eines Leichtmetallrads oder der Zentalverschluss mit dem Firmenwappen. Verfügbar sind außerdem verschiedene Armbänder, deren Material- und Farboptionen dem Interieur des Porsche 911 entsprechen. Um das Design abzurunden, kann bei den Kontrastnähten aus echtem Porsche-Fahrzeuggarn in allen Farben aus dem Sportwagenangebot ausgewählt werden. Porsche spricht von mehrerern Millionen Möglichkeiten.



Neben der Konfiguration über den Timepieces-Konfigurator im Internet können Interessenten auch im Rahmen einer Fahrzeugberatung in weltweit teilnehmenden Porsche-Zentren ihre individuelle Uhr gestalten und bestellen. (aum)