Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Der Blick in unsere Top Ten zeigt, wie sehr der Beschluss des EU-Parlaments zum Verbrenner in der vergangenen Woche nachhallte. Jetzt stellt sich die Frage, wie sich die Branche europaweit bis zum Rat der Regierungschefs aufstellt. Carlos Tavares, der Chef des Multi-Marken-Konzerns Stellantis, hat mit seinem Austritt aus dem europäischen Händlerverband gezeigt, dass er sich mit eigenen Initiativen gegen die Ja-Sager der Branche stemmen will.

Von den 336.753 abgerufenen Textdateien waren dies die Top Ten:



1. Vorstellung Toyota bZ4X: Stromer vom Elektro-Pionier

2. Fahrbericht Yamaha XSR 900: Nur aus dem oberen Regal

3. Im Rückspiegel: Mit der 80 übersprang Audi erstmals die Million

4. „Der Hybrid wird kaputtanalysiert“

5. Im Rückspiegel: 20 Jahre Volkswagen Touareg

6. Wortklauberei (30): Verbot und Angebot

7. „Eine Entscheidung gegen den Bürger“

8. Elektroantrieb für Reisemobile: Was fehlt, ist Zuladung

9. Opel kommt mit einem halben Dutzend Klassikern

10. 24 Stunden von Le Mans: Toyota bleibt das Maß aller Dinge



307.343 Foto- und Videodateien wurden in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Nutzer und die mit uns kooperierenden Medien als Downloads versandt. Bei den Fotos war das vom Toyota bZ4X die Nummer 1, bei den Videos eines mit dem Titel „Cupra geht in die Offensive: Drei neue Modelle bis 2025“. (aum)