Elektrisch Schnee und Eis zu Leibe rücken

Mitten in der ersten Hitzewelle stellt Ari Motors schon mal seinen Ari 458 Pritsche mit Heckstreuer und Schiebeschild als elektrisches Winterdienstfahrzeug vor. Er ist mit einer Breite von nur 1,30 Meter und in der Länge von 3,15 Meter ideal für den Einsatz auf engem Gelände geeignet: Gehwege, kleine Parkplätze und verwinkelte Höfe. Der Ari 458 Pritsche kostet in der Basisversion ab 26.000 Euro und kann mit Schiebeschild und Heckstreuer ausgestattet werden. (aum)