Das sind die „Wertmeister 2022“

Alle Jahre wieder ermitteln Schwacke und „Auto Bild“ die „Wertmeister“. Das sind die Fahrzeuge, die in den nächsten vier Jahren vermutlich am wenigsten Wert verlieren werden. Den prozentual höchsten Restwert hat die V-Klasse von Mercedes-Benz mit 68,3 Prozent. In der zugrunde gelegten Version kostet der Van 101.330 Euro und verliert in vier Jahren bei 20.000 Kilometer Jahresfahrleistung 32.081 Euro von seinem Neuwert. Beim realen Geldverlust die Nase vorn hat erneut der Dacia Sandero. In der Motorisierung TCe 90 verliert er 5200 Euro von seinem Neupreis von 15.500 Euro. Mit 66,5 Prozent ist er auch Restwertriese in der Kleinwagenklasse.

Das sind die übrigen Wertmeister 2022: Toyota Aygo X (Restwert: 64,8 Prozent; Kategorie: Kleinstwagen), Mazda3 e-Skyactiv-X 2.0 M (Restwert: 60,6 % / Kompaktklasse), Mazda6 Kombi Skyactiv-G 194 (57,8 % / Mittelklasse), Mercedes E 400 d 4-Matic T-Modell (50,4 % / Oberklasse), Mercedes S 400 d 4-Matic L (55,8 % / Luxusklasse), Porsche 911 Carrera 4S (61,3 % / Sportwagen), Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 2WD (63,4 % / Kompakt-SUV), Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 (65,4 % / Mittelklasse-SUV), BMW X6 x-Drive 30d (61,8 % / große SUV), Hyundai Ioniq 5 (59,4 % / Elektroautos bis 40.000 Euro) und Skoda Enyaq Coupe iV RS (57,3 % / Elektroautos über 40.000 Euro). (aum)